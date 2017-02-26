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Восемь эстонских предприятий участвуют в выставке оборонной промышленности в Абу-Даби

Cегодня 13:03
Рубрика: За рубежом

Сегодня, 19 февраля в Абу-Даби началась крупнейшая на Ближнем Востоке выставка оборонной промышленности IDEX 2017, и на объединенном эстонском стенде представлены восемь предприятий.

Руководитель Кластера инноваций в сфере оборонной промышленности и безопасности Ингвар Пярнамяэ отметил, что выставка IDEX ориентирована на новые технологии и решения в оборонной промышленности и на развитие сотрудничества.

Регион Ближнего Востока является одним из приоритетных целевых рынков для эстонской оборонной промышленности, поэтому важно принимать участие в проводимой там выставке. "Наши предприятия уже демонстрируют значительные сделки, как на Ближнем Востоке, так и с США - это дает надежду, что эта крупнейшая в этом регионе оборонная выставка поможет предприятиям найти новых потенциальных клиентов, чтобы заключить новые сделки, тем более, что у нас есть уникальные и уже получившие признание в мире продукты", - сказал Пярнамяэ.

На объединенном эстонском стенде, организованном при поддержке EAS и Кластера инноваций в сфере оборонной промышленности и безопасности, участвуют следующие восемь предприятий: Defendec, Eli, Galvi-Linda, Milrem, Milectria, Soleest, Terramil, Toci.

По словам члена правления Terramil Кристо Кирса, у них на IDEX 2017 есть возможность продолжить переговоры на основании ранее установленных контактов, а также представить новый продукт – бронебойную мину.

20 и 21 февраля в работе выставки примет участие и министр обороны Эстонии Марнус Цахкна.

Международная выставка оборонной промышленности  IDEX 2017 проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби с 19 по 23 февраля.

Надежда Берсенёва
Редактор

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