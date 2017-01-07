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Лукашенко затягивает подписание договора о Таможенном кодексе ЕАЭС

Александр Лукашенко. RIA Novosti/Scanpix
Cегодня 14:48
Рубрика: За рубежом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ, в котором одобрил "проект договора" о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в качестве основы для проведения переговоров, но так и не подписал сам таможенный кодекс, подписанный всеми остальными членами организации.

Указ главы белорусского государства официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщила в субботу, 31 декабря, Русская служба Би-би-си.

26 декабря в Санкт-Петербурге Таможенный кодекс ЕАЭС был подписан главами России, Казахстана, Армении и Киргизии. Президент Белоруссии не поехал на саммит в Санкт-Петербург без объяснения причин. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, заявил по окончании саммита, что подписанные в Санкт-Петербурге документы согласованы с белорусской стороной и будут направлены на подпись президенту Лукашенко.

Однако в преддверии саммита Александр Лукашенко поручил белорусским чиновникам проработать положения Таможенного кодекса ЕАЭС с учетом национальных интересов. Нынешним указом Лукашенко поручает "подписать Договор при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".

Таможенный кодекс ЕАЭС должен вступить в силу с 1 июля 2017 года. Документ должен заменить принятый в 2009 году Таможенный кодекс Таможенного союза и призван заложить основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.

Андрей Крашевский
Редактор

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