Американские сенаторы пригрозили Путину санкциями

Сенатор Джон Маккейн Фото: AP/Scanpix

Три сенатора США, республиканцы Линдси Грэм, Джон Маккейн и представитель демократов Эми Клобушар, заявили, что американские законодатели намерены в начале 2017 года принять новые санкции против России.

Ограничения, по словам Грэма, могут затронуть лично президента Владимира Путина и его ближайшее окружение. О ком, кроме главы российского государства, идет речь, сенатор не уточнил, пишет в воскресенье, 1 января, Lenta.ru.

"Думаю, что единственный способ заставить Россию измениться — заставить российскую экономику при Путине заплатить высокую цену", — добавил он.

Маккейн в свою очередь предупредил, что Соединенные Штаты способны сделать санкции значительно более жесткими. Законодатель выразил уверенность, что Конгресс одобрит новые меры, однако отметил, что не знает, подпишет ли соответствующий документ Дональд Трамп, который вступит в должность президента США 20 января.

Все они также уверены в том, что Россия с помощью хакерских атак помогла Трампу победить на выборах. Сам избранный президент усомнился в этом. По мнению Трампа, выдвигать против Москвы какие-либо обвинения некорректно без достаточной информации.