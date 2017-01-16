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Сербия решила не открывать посольства в странах Балтии

Флаг Сербии. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 12:25
Рубрика: За рубежом

Министерство иностранных дел Сербии отказалось от идеи открыть дипломатические представительства в Эстонии, Латвии и Литве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в опубликованном в понедельник, 9 января, интервью изданию Danas, передает ТАСС.

"Не планируем, в бюджете нет денег", - заявил Дачич в ответ на вопрос, будет ли Белград открывать посольства в странах Прибалтики.

Как утверждает ТАСС, страны Балтии тормозят процесс вступления Сербии в ЕС, отказываясь открывать рассмотрение главы 31 переговорного процесса, касающейся внешней политики и безопасности.

Глава МИД Сербии не планирует и визиты в указанные страны, отметив, что министр иностранных дел Эстонии, которая во второй половине 2017 года примет на себя роль председателя Евросоюза, приедет в Белград с визитом "в начале года". "С министрами Литвы и Латвии я виделся в Гамбурге на министерском заседании ОБСЕ", - резюмировал Дачич.

На сегодняшний день переговоры по вступлению Сербии в ЕС включают в себя обсуждение шести глав. Первые две главы в переговорном процессе о вступлении Сербии в ЕС были открыты в декабре 2015. Еще две были открыты летом этого года и еще две — в декабре 2016 года.

Андрей Крашевский
Редактор

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