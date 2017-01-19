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Убийца российского посла будет похоронен на кладбище для бездомных

На месте происшествия, в художественной галерее в Анкаре. Фото: twitter.com/Hurriyet/Reuters/AFP/Scanpix
Cегодня 13:30
Рубрика: За рубежом

Убийца посла России в Турции Андрея Карлова, Мевлют Алтынташ, будет похоронен в безымянной могиле на кладбище для бездомных. Власти занялись решением вопроса похорон в связи с тем, что родственники не стали забирать его тело из морга.

Как сообщает ТАСС, родные имели право забрать тело Алтынташа в течение 15 дней, однако оно находится в морге уже 24 дня. По окончании всех необходимых процедур тело террориста будет передано представителям муниципалитета для захоронения на кладбище для бездомных.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт.

Дина Малова
Редактор

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