Италия заключила с правительством Ливии соглашение о предотвращении миграции

Беженцы в Средиземном море. Фото: AFP/Scanpix

Международное признанное правительство национального единства Ливии подписало с Италией соглашение о предотвращении миграционного потока с побережья Северной Африки в Италию.

Об этом в четверг вечером заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони, сообщили в пятницу, 3 февраля, радионовости ERR.

По его словам, стороны подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на пресечение деятельности контрбандистов, которые организуют переправку мигрантов и беженцев через Средиземное море.

Италия пообещала правительству Ливии финансовую помощь, обучение и оснащение береговой охраны, а также призвала лидеров стран ЕС предпринять аналогичные шаги. По словам Джентилони, главы правительств стран-членов ЕС в пятницу обсудят на саммите в Мальте более широкий план по пресечению незаконной миграции.

По словам председателя Европейского совета Дональда Туска, единственный способ восстановить контроль над иммиграцией в Европе заключается в остановке незаконного миграционного потока из Ливии в Европу. Туск считает, что ЕС должен поддержать двустороннее сотрудничество Ливии и Италии.

В четверг итальянская береговая охрана спасла в Средиземном море 450 мигрантов, днем ранее в страну доставили 1300 мигрантов, снятых в море с самодельных лодок.