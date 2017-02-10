Италия заключила с правительством Ливии соглашение о предотвращении миграции
Международное признанное правительство национального единства Ливии подписало с Италией соглашение о предотвращении миграционного потока с побережья Северной Африки в Италию.
Об этом в четверг вечером заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони, сообщили в пятницу, 3 февраля, радионовости ERR.
По его словам, стороны подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на пресечение деятельности контрбандистов, которые организуют переправку мигрантов и беженцев через Средиземное море.
Италия пообещала правительству Ливии финансовую помощь, обучение и оснащение береговой охраны, а также призвала лидеров стран ЕС предпринять аналогичные шаги. По словам Джентилони, главы правительств стран-членов ЕС в пятницу обсудят на саммите в Мальте более широкий план по пресечению незаконной миграции.
По словам председателя Европейского совета Дональда Туска, единственный способ восстановить контроль над иммиграцией в Европе заключается в остановке незаконного миграционного потока из Ливии в Европу. Туск считает, что ЕС должен поддержать двустороннее сотрудничество Ливии и Италии.
В четверг итальянская береговая охрана спасла в Средиземном море 450 мигрантов, днем ранее в страну доставили 1300 мигрантов, снятых в море с самодельных лодок.
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