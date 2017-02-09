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Коррупционный скандал может вынудить Фийона выйти из президентской гонки во Франции

Франсуа Фийон. Фото: AFP/Scanpix
Bчера 11:15
Рубрика: За рубежом

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон сталкивается с растущим давлением в пользу его отказа от продолжения борьбы за пост главы государства.

Несколько социологических опросов зафиксировали резкое падение популярности Фийона, и часть депутатов парламента из его собственной партии призвали Фийона выйти из президентской гонки, сообщило в четверг, 2 февраля, агентство Reuters.

Позиции Фийона пошатнулись из-за коррупционного скандала. Французские СМИ выяснили, что супруга политика Пенелопа Фийон в течение длительного времени получала зарплату как помощник депутата парламента, но при этом якобы не выполняла никакой реальной работы. Первоначально сообщалось, что ей в общей сложности была выплачена сумма в 500 000 евро, но в затем сумма возросла почти до миллиона евро.

Французская прокуратура начала предварительное расследование этих обвинений, в здании парламента были проведены обыски, а Фийона и его супругу допрашивали несколько часов.

Сам кандидат в президенты отвергает все обвинения, называя их грязной политической кампанией.

Между тем проведенный накануне опрос показал, что Фийон проиграет выборы в решающем туре своим вероятным соперникам, а опубликованный в четверг опрос свидетельствует о том, что 69% французов хотят его выхода из борьбы за пост президента страны в связи с коррупционным скандалом, сообщило ТАСС.

Фийон позднее заявил, что не собирается снимать свою кандидатуру и попросил руководство "Республиканцев" поддержать его в течение двух недель. Спустя несколько часов после этого руководство партии подтвердило свою полную поддержку его кандидатуры. Тем не менее, Фийон пообещал отказаться от дальнейшей борьбы, если против него будет открыто формальное расследование.

Андрей Крашевский
Редактор

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