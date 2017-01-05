Посольство России в Дамаске вновь подверглось обстрелу

Дамаск. Иллюстративное фото. Scanpix/AFP

Мина, выпущенная во второй половине четверга из района, контролируемого боевиками в пригороде Дамаска, попала на территорию посольства России около входа в консульский отдел.

"Ее взрыв нанес незначительный материальный ущерб. Пострадавших нет", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства, передает Интерфакс.

"Очередное нападение на российскую дипломатическую миссию является недопустимым и заслуживает решительного осуждения. Попытки экстремистов сорвать усилия по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории САР должны быть пресечены", - подчеркивает Захарова.

Это уже второй обстрел российского посольства в Дамаске за последние двое суток. В минувшую среду одна мина, которая не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии, вторая - в непосредственной близости от ее территории. "Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы", - говорилось в комментарии МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

"Вынуждены констатировать сохранение реальной угрозы посольству России и его сотрудникам со стороны тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска. Это подтверждает настоятельную необходимость скорейшей ликвидации подобных террористических очагов", - отмечалось в комментарии.