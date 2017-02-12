Власти Румынии отменили указ о коррупционерах после ряда протестов

Акции протеста в Румынии стали крупнейшими со времени падения коммунистического режима в 1989 году. Фото: AFP/Scanpix

Правительство Румынии отменило скандальный указ, который освобождал от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 200 тыс. леев (44 тысячи евро).

В воскресенье правительство провело экстренное совещание по этому вопросу, передает Би-би-си.

Десятки тысяч жителей страны проводили ежедневные акции против указа, после введения которого осужденные должностные лица смогли бы выйти из тюрьмы.

Премьер-министр Сорин Гриндяну заявил о намерении отменить распоряжение в субботу, после того, как протестующие вышли на улицы Бухареста и образовали живую цепь вокруг здания парламента. Он заявил, что не хочет разделять страну. До совещания Гриндяну заявил, что он "услышал и увидел множество мнений", включая "голос улицы".

При этом запланированная пресс-конференция, на которой должно было быть объявлено об отмене указа, была отменена. Источники говорят, что вскоре будет выпущено официальное заявление.

Акции протеста в Румынии стали крупнейшими со времени падения коммунистического режима в 1989 году. Некоторые протестующие все еще требуют отставки всего правительства.

Указ должен был вступить в силу 10 февраля. Он мог бы защитить десятки политических деятелей, обвиняющихся в коррупции.