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Тереза Мэй в ближайшие дни посетит Вашингтон для переговоров с Трампом

Тереза Мэй. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 18:13
Рубрика: За рубежом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на следующей неделе отправится в Вашингтон для обсуждения с президентом США Дональдом Трампом будущего англо-американского торгового соглашения, а также взаимодействия США с ЕС и НАТО.

Об этом Мэй сообщила в интервью британской газете Financial Times, опубликованном вечером в пятницу, 20 января.

По словам британского премьера, она хотела бы уже на раннем этапе добиться прогресса по торговому соглашению между Лондоном и Вашингтоном, которое должно быть заключено после выхода Великобритании из Европейского союза.

"Я уверена, что мы сможем заранее рассмотреть некоторые сферы еще до того, как мы сможем подписать формальное торговое соглашение. Возможно, мы могли бы рассмотреть существующие сейчас барьеры в торговле и устранить некоторые из них, чтобы открыть новые торговые отношения", - сказала Мэй.

При этом она подчеркнула, что Британия не разделяет беззаботного отношения Трампа к возможности распада ЕС. По словам Мэй, она призовет американского президента не подрывать единство ЕС, который Лондон рассматривает в качестве очень важного партнера в сфере экономики и безопасности.

Британский премьер добавила, что она рассчитывает на "очень откровенный" разговор с новым президентом, т. к. честность является ключевым элементом "очень особых отношений" между Лондоном и Вашингтоном.

Мэй выразила уверенность в том, что Трамп "признает важность и значение НАТО", а также сотрудничества в сфере коллективной обороны и безопасности в Европе.

Она также подчеркнула, что решение Лондона выбрать "жесткий вариант" выхода из ЕС не означает, что Великобритания хочет распада ЕС. "Решение Соединенного королевства не было решением о распаде ЕС. Я хочу, чтобы ЕС оставался сильным, и я хочу иметь тесное и стратегическое партнерство с ЕС. Это важно для безопасности. С учетом угроз, с которыми мы сталкиваемся, сейчас не время сокращать сотрудничество", - сказала Мэй.

Андрей Крашевский
Редактор

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