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Поездка Савченко в ДНР для посещения пленных вызвала осуждение на Украине

Надежда Савченко на пресс-конференции 27 мая Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 14:50
Рубрика: За рубежом

Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко снова съездила в неподконтрольные Киеву Донецк и Макеевку для посещения находящихся там украинских пленных, что вызвало негативную реакцию на Украине.

Список посещенных пленных из 34 фамилий Савченко опубликовала на своей странице в соцсети Facebook, сообщило в субботу, 25 февраля, агентство Интерфакс.

Савченко и руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан прибыли в Донецк, а затем в исправительную колонию в Макеевке, где содержатся украинские пленные, в пятницу.

В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили о намерении провести разговор с Савченко в связи с этой поездкой, а также проверить информацию депутата Верховной Рады Татьяны Рычковой о том, что Савченко "подстрекала действующих украинских военнослужащих к свержению власти".

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский назвал эту поездку "легитимизацией боевиков" и "работой в ущерб Украине", а также не исключил возможность виновности Савченко в госизмене, передает УНИАН.

О действиях Савченко также критически отозвался депутат Верховной Рады и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, который подчеркнул, что нельзя растаскивать по кусочкам единую политику государства.

Савченко получила широкую известность после того, как при неясных обстоятельствах оказалась на территории России, где ее обвинили в причастности к убийству журналистов ВГТРК 17 июня 2014 года под Луганском. В марте 2016 года суд приговорил Савченко к 22 годам лишения свободы, но уже в мае того же года она была помилована указом президента РФ и обменяна на задержанных на Украине российских военнослужащих.

В период нахождения под арестом Савченко была в 2014 году заочно избрана депутатом украинского парламента и стала членом украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В период ее нахождения в России различные правозащитные и международные организации, а также правительства западных стран призывали освободить Савченко.

После возвращения на Украину Савченко в ноябре 2016 года заявила о начале самостоятельной политической карьеры, а 13 декабря встретилась в Минске с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Это вызвало резко негативную реакцию на Украине. Савченко пришлось дать показания в СБУ по уголовному производству в отношении деятельности ЛНР и ДНР как террористических организаций. 15 декабря Савченко исключили из рядов партии "Батькивщина", а 21 декабря — из украинской делегации в ПАСЕ. 24 декабря Савченко объявила о намерении создать оппозиционную партию под названием РУНА, но 7 февраля 2017 года представители этой партии объявили о прекращении сотрудничества с депутатом.

Андрей Крашевский
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