В Астане начались переговоры о мире в Сирии

Астана Фото: Scanpix/Ria Novosti

Делегации официальных властей Сирии и вооруженной оппозиции впервые сели за один стол переговоров. Встреча, на которой будут обсуждаться перспективы мирного урегулирования, началась 23 января в столице Казахстана Астане.

По данным информагентств, участники мероприятия встретились за круглым столом. Представители официальных властей Сирии сидят между делегациями Ирана и ООН, а делегация оппозиции - между США и Турцией. Рядом с Турцией расположилась и российская делегация.

Открытым для прессы было только самое начало переговоров, содержавшее обращение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к участникам встречи и выступление министра внутренних дел Казахстана, сообщает Би-Би-Си.

Как ожидается, первыми на переговорах выступят представители Дамаска, затем слово получат представители сирийской оппозиции, после чего прозвучат заявления России и Турции, Ирана, США и ООН.

Переговоры проводятся по инициативе России, Турции и Ирана. Астану выбрали в качестве места их проведения в качестве нейтральной площадки. Ожидалось, что переговоры продлятся один день, однако теперь не исключено, что они затянутся.