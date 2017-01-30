В Астане проходят переговоры по сирийскому урегулированию

Астана Фото: Scanpix/Ria Novosti

Делегации официальных властей Сирии и вооруженной оппозиции впервые сели за один стол переговоров. Встреча, на которой будут обсуждаться перспективы мирного урегулирования, началась 23 января в столице Казахстана Астане.

По данным информагентств, участники мероприятия встретились за круглым столом. Представители официальных властей Сирии сидят между делегациями Ирана и ООН, а делегация оппозиции - между США и Турцией. Рядом с Турцией расположилась и российская делегация.

Открытым для прессы было только самое начало переговоров, содержавшее обращение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к участникам встречи и выступление министра внутренних дел Казахстана, сообщает Би-Би-Си.

Как ожидается, первыми на переговорах выступят представители Дамаска, затем слово получат представители сирийской оппозиции, после чего прозвучат заявления России и Турции, Ирана, США и ООН.

Переговоры проводятся по инициативе России, Турции и Ирана, выступающими странами-гарантами заключенного 29 декабря перемирия. Астану выбрали в качестве места их проведения в качестве нейтральной площадки. Ожидалось, что переговоры продлятся один день, однако теперь не исключено, что они затянутся.

Началу переговоров сирийского правительства и оппозиции предшествовали продолжительные консультации, которые проводились в Анкаре российской, турецкой и иранской делегациями. По данным ТАСС, им удалось согласовать проект итогового коммюнике, которое может быть принято по итогам переговоров.

В декларации отмечается, что Россия, Турция и Иран приветствуют размежевание террористов и группировок вооруженной оппозиции, планируют вести совместную борьбу против боевиков террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" и создать трехсторонний механизм мониторинга за соблюдением режима прекращения огня в Сирии.

Кроме того, подчеркивается необходимость возобновления переговоров по Сирии в соответствии резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

При этом стороны обязуются поддерживать правительство Сирии и оппозицию на встрече в Женеве под эгидой ООН 8 февраля, а также оказывать содействие вооруженным оппозиционным группам, которые стремятся принять участие в этих переговорах.

США отказались от прямого участия в переговорах

В переговорах не участвуют представители западных стран. Россия и Турция вопреки возражениям Ирана направили новой американской администрации приглашение на переговоры, но Вашингтон от него отказался. Тем не менее, американский посол в Казахстане присутствует на переговорах в качестве наблюдателя.

Впервые за одним столом

Представители делегаций сирийского правительства и оппозиции на открытии переговоров сели за один стол. На открытии присутствовали глава делегации правительства Сирии, постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари и представитель "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш, считающийся главным представителем оппозиции в Астане.

Сами переговоры, как ожидается, будут все же проходить через посредника. Во время попыток перезапуска межсирийских переговоров в Женеве в 2016 году правительство и оппозиция не оказывались за одним столом никогда.

Через Астану в Женеву

Базирующийся в Эр-Рияде Высший комитет по переговорам, объединяющий различные политические и военизированные группировки сирийской оппозиции, назвал переговоры в Астане предварительным шагом к следующему раунду переговоров в Женеве.

Представитель оппозиции сообщил Би-би-си, что в Астане будут обсуждаться вопросы перемирия, гуманитарной помощи и освобождения пленных, т.е. повестка не включает в себя вопросы политического урегулирования конфликта.

Падение Алеппо изменило динамику конфликта

"После Алеппо все изменилось. Теперь новое уравнение", - сказал Би-би-си один из западных дипломатов, имея в виду переход под правительственный контроль в конце прошлого года последнего крупного сирийского города, ранее занятого оппозицией.

Важным изменением также стало сближение России и Турции, которые поддерживают разные стороны в сирийском конфликте. Некоторые дипломаты считают, что в отсутствие активного участия Вашингтона совместная работа Москвы и Анкары дает наилучший шанс на прогресс в сторону мира.