В Астане завершился первый день переговоров по сирийскому урегулированию

Астана Фото: Scanpix/Ria Novosti

Делегации официальных властей Сирии и вооруженной оппозиции впервые сели за один стол переговоров, в которых в общей сложности приняли участие семь сторон. Встреча, на которой обсуждаются перспективы мирного урегулирования, началась 23 января в столице Казахстана Астане.

В Астане завершился первый день переговоров по Сирии, которые продолжатся во вторник, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя сирийской оппозиции.

"Переговоры по Сирии на сегодня завершены. Больше встреч не планируется. Но завтра работа будет продолжена", - сказал он.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, проинформировал, что консультации в Астане перешли в плоскость контактов между двумя делегациями - сирийского правительства и оппозиции - при посредничестве спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Всего в переговорах принимают участие семь сторон. Кроме названных выше, это государства - гаранты договоренностей о перемирии Россия, Турция и Иран, а также посол США в Казахстане Джордж Крол в качестве наблюдателя.

По данным информагентств, участники мероприятия встретились за круглым столом. Представители официальных властей Сирии сидят между делегациями Ирана и ООН, а делегация оппозиции - между США и Турцией. Рядом с Турцией расположилась и российская делегация.

Открытым для прессы было только самое начало переговоров, содержавшее обращение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к участникам встречи и выступление министра внутренних дел Казахстана, сообщила Би-Би-Си.

Переговоры проводятся по инициативе России, Турции и Ирана, выступающими странами-гарантами заключенного 29 декабря перемирия. Астану выбрали в качестве места их проведения в качестве нейтральной площадки. Первоначально ожидалось, что переговоры продлятся один день.

Началу переговоров сирийского правительства и оппозиции предшествовали продолжительные консультации, которые проводились в Анкаре российской, турецкой и иранской делегациями. По данным ТАСС, им удалось согласовать проект итогового коммюнике, которое может быть принято по итогам переговоров.

В декларации отмечается, что Россия, Турция и Иран приветствуют размежевание террористов и группировок вооруженной оппозиции, планируют вести совместную борьбу против боевиков террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" и создать трехсторонний механизм мониторинга за соблюдением режима прекращения огня в Сирии.

Кроме того, подчеркивается необходимость возобновления переговоров по Сирии в соответствии резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

При этом стороны обязуются поддерживать правительство Сирии и оппозицию на встрече в Женеве под эгидой ООН 8 февраля, а также оказывать содействие вооруженным оппозиционным группам, которые стремятся принять участие в этих переговорах.

США отказались от прямого участия в переговорах

В переговорах не участвуют представители западных стран. Россия и Турция вопреки возражениям Ирана направили новой американской администрации приглашение на переговоры, но Вашингтон от него отказался. Тем не менее, американский посол в Казахстане присутствует на переговорах в качестве наблюдателя.

Впервые за одним столом

Представители делегаций сирийского правительства и оппозиции на открытии переговоров сели за один стол. На открытии присутствовали глава делегации правительства Сирии, постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари и представитель "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш, считающийся главным представителем оппозиции в Астане.

Сами переговоры, как ожидается, будут все же проходить через посредника. Во время попыток перезапуска межсирийских переговоров в Женеве в 2016 году правительство и оппозиция не оказывались за одним столом никогда.

Через Астану в Женеву

Базирующийся в Эр-Рияде Высший комитет по переговорам, объединяющий различные политические и военизированные группировки сирийской оппозиции, назвал переговоры в Астане предварительным шагом к следующему раунду переговоров в Женеве.

Представитель оппозиции сообщил Би-би-си, что в Астане будут обсуждаться вопросы перемирия, гуманитарной помощи и освобождения пленных, т.е. повестка не включает в себя вопросы политического урегулирования конфликта.

Падение Алеппо изменило динамику конфликта

"После Алеппо все изменилось. Теперь новое уравнение", - сказал Би-би-си один из западных дипломатов, имея в виду переход под правительственный контроль в конце прошлого года последнего крупного сирийского города, ранее занятого оппозицией.

Важным изменением также стало сближение России и Турции, которые поддерживают разные стороны в сирийском конфликте. Некоторые дипломаты считают, что в отсутствие активного участия Вашингтона совместная работа Москвы и Анкары дает наилучший шанс на прогресс в сторону мира.