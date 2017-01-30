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Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Церемония подписания указа о выходе США из ТТП в Овальном кабинете Белого дома. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 19:24
Рубрика: За рубежом

Президент США Дональд Трамп подписал ряд новых исполнительных указов, в том числе о выходе из числа стран, имеющих договоренности о создании нового регионального экономического объединения — Транстихоокеанского партнерства (ТТП).

Краткая церемония подписания состоялась в присутствии журналистов в Овальном кабинете Белого дома, сообщило в понедельник, 23 января, агентство ТАСС.

ТТП — это торговый пакт, предполагающий полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Трамп в недавнем прошлом неоднократно сигнализировал о своем намерении отказаться от поддержки ТТП в случае победы на президентских выборах в США.

Соглашение о создании ТТП подписали Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, США, Сингапур, Чили и Япония. Переговоры о создании ТТП начались в 2008 году.

Принципиальная договоренность сформировать этот торговый блок была достигнута в октябре 2015 года в американском городе Атланта (штат Джорджия). На долю стран, входящих в ТТП, приходится почти 40% мирового ВВП и более четверти оборота мировой торговли.

Трамп в ходе избирательной кампании неоднократно обещал в случае победы выйти из ТТП и пересмотреть другие торговые соглашения с учетом интересов американской экономики. Заключение ТТП стало венцом политики его предшественника Барака Обамы по "развороту к Азии" и созданию противовеса влиянию Китая в этом регионе. Подписав указ, Трамп охарактеризовал свои действия как "замечательную вещь для американских трудящихся".

В понедельник СМИ также сообщили, что Трамп скоро начнет процесс пересмотра договора о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) с Канадой и Мексикой, заключенный в период президентства Билла Клинтона.

Президент США также подписал указ о запрете на расширение штата госслужащих федерального уровня (за исключением военных), а также о запрете на государственное финансирование иностранных организаций, предлагающих услугу абортов.

Андрей Крашевский
Редактор

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