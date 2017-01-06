СМИ: полицейский сознался в соучастии в убийстве посла Греции в Бразилии

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По данным журнала, мотивом преступления стала любовная связь Морейры Филью с супругой дипломата Франсуазой Амириди, передает ТАСС.

Ранее полиция Рио-де-Жанейро обратилась в суд с просьбой выдать ордер на арест жены посла и еще троих подозреваемых, в том числе своего коллеги. Следователи также обнаружили следы крови на диване в доме, где дипломат и его жена проводили рождественские и новогодние каникулы. В правоохранительных органах подозревают, что посол был убит в этом помещении, а его тело в ночь на среду, 28 декабря (около трех часов утра), вынесли из помещения и поместили во взятый ранее напрокат автомобиль.

Накануне полиция южноамериканской республики обнаружила автомобиль, который был взят напрокат пропавшим без вести дипломатом. Внутри находился обгоревший труп, который был направлен на экспертизу. Судмедэксперты подтвердили, что найденные в Рио-де-Жанейро останки принадлежат Амиридису.