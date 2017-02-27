Глава МИД ФРГ отложил визит в страны Балтии
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отложил намеченный на понедельник визит в Литву, а также визиты в Латвию и Эстонию.
Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы.
Как стало известно из дипломатических источников, Габриэль отложил визиты в страны Балтии по причине ухудшения здоровья.
Об отмене визита сообщила в воскресенье и пресс-служба МИД Латвии.
Ранее Габриэль собирался приехать в страны Балтии, чтобы обсудить с руководством Эстонии, Латвии и Литвы темы, связанные с Европейским союзом и вопросами безопасности, а также двусторонними отношениями.
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