Глава МИД ФРГ отложил визит в страны Балтии

Зигмар Габриэль. Фото: TASS/Scanpix

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отложил намеченный на понедельник визит в Литву, а также визиты в Латвию и Эстонию.

Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы.

Как стало известно из дипломатических источников, Габриэль отложил визиты в страны Балтии по причине ухудшения здоровья.

Об отмене визита сообщила в воскресенье и пресс-служба МИД Латвии.

Ранее Габриэль собирался приехать в страны Балтии, чтобы обсудить с руководством Эстонии, Латвии и Литвы темы, связанные с Европейским союзом и вопросами безопасности, а также двусторонними отношениями.