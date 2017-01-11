Сирийская столица осталась без питьевой воды

Дамаск. Иллюстративное фото. Scanpix/AFP

С 22 декабря 5,5 млн. жителей Дамаска отрезаны от городского водоснабжения. Причина тому - активизация боевых действий в районе Вади Барада, откуда идет подача воды в город.

Об этом сообщают из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Сотрудники гуманитарных учреждений системы ООН опасаются вспышки инфекционных заболеваний, особенно среди детей.

Сегодня в ООН поступили сообщения о том, что службы, которые занимаются водоснабжением, объявили о чрезвычайных мерах, призванных удовлетворить минимальные потребности жителей столицы Сирии. Сейчас налаживается подача воды, в первую очередь, в школы, больницы и хлебопекарни.

Гуманитарные учреждения ООН помогают очищать и восстанавливать колодцы вокруг Дамаска, за счет которых обычно обеспечивалась треть всех потребностей в воде в городе. С 22 декабря эти колодцы и скважины являются единственным источником воды для жителей столицы.

К тому же учреждения системы ООН направляют в Дамаск топливо и генераторы для водонасосных станций, представляют средства на ремонт и снабжают водой около 50 школ и некоторые сельские районы Дамаска.