WikiLeaks опубликовала 4800 документов по двум кандидатам в президенты Франции

Иллюстративное фото Фото: WikiLeaks

Организация WikiLeaks опубликовала около 4800 документов по Франсуа Фийону и Марин Ле Пен, они оба баллотируются на должность президента Франции. Сообщения были опубликованы на странице организации в Twitter.

Архив документов по Франсуа Фийону насчитывает 3630 различных файлов, в то время как количество материалов, имеющих отношение к Ле Пен, составляет 1138, передает ТАСС.

Оба политика в последнее время оказались замешаны в скандалах, связанных с фиктивными выплатами. Газета Le Canard enchaîné опубликовала журналистское расследование, в котором утверждала, что Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника при Франсуа Фийоне в Национальном собрании и получала положенное жалованье, но при этом не выполняла никаких конкретных обязанностей. По информации издания, за это время ей было выплачено до 900 000 евро.

В свою очередь лидер партии "Национальный фронт" Ле Пен обвиняется в том, что фиктивно наняла главу партийного кабинета Катрин Гризе и телохранителя Тьери Лежье в качестве своих помощников в Европарламенте. Из фонда Европейского парламента Гризе было выплачено 299 000 евро, а на Леже израсходовано 41 5000 евро.