Мощный взрыв на рынке в Багдаде: как минимум 12 погибших

В Багдаде совсем не спокойно. Фото: Scanpix/AFP

Не менее 12 человек погибли, еще 50 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в восточной части Багдада.

Автомобиль взорвался на овощном рынке в районе, населенном преимущественно шиитами, передает "Интерфакс".

В Министерстве внутренних дел Ирака сообщили, что полицейский заметил подозрительный автомобиль и открыл огонь, но не смог остановить злоумышленника, который подорвал машину.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв в Багдаде.

31 декабря в иракской столице в результате взрыва двух бомб погибли 28 человек, 54 получили ранения. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за эти взрывы.