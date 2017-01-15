В результате двойного теракта в Багдаде погибли как минимум 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате двух взрывов, прогремевших на востоке Багдада в воскресенье, 8 января.

Первое нападение было совершено в шиитском районе Джамила. Террорист-смертник на автомобиле подорвался возле овощного рынка, жертвами атаки стали 13 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка "Исламское государство", передает Lenta.ru со ссылкой на телерадиокомпанию RTE.

Вторая атака была совершена несколькими часами позже в другом шиитском районе — Баладият. Смертник привел в действие взрывное устройство на переполненном рынке. Погибли семь человек. Ответственность за случившееся ни одна из террористических организаций на себя пока не взяла.

2 января в столице Ирака был совершен теракт, унесший жизни по меньшей мере 35 человек. Взрыв прогремел на площади в районе Мадинат-эс-Садр. Подрыв заминированного автомобиля совершил террорист-смертник.