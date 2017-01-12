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Газета: Путин посетит Финляндию в юбилейный год страны

Ниинистё и Путин на встрече в Финляндии в июле 2016 года. Фото: TASS/Scanpix
Cегодня 15:05
Рубрика: За рубежом

Российский президент Владимир Путин принял приглашение президента Финляндии Саули Нийнистё
посетить страну в рамках празднования ее 100-летнего юбилея, сообщила в четверг газета Iltalehti.

В своем рождественском поздравлении глав зарубежных государств и правительств, опубликованном на сайте Кремля, Владимир Путин сообщил, что будет рад воспользоваться приглашением Саули Нийнистё и посетить Финляндию с визитом в наступающем году, когда будет отмечаться 100-летие независимости страны.

Президенты обсудили этот вопрос в прошлую пятницу.

Празднования по случаю юбилея Финляндии будут проходить в течение всего года.

Нийнистё и Путин также обсудили Сирию и безопасность региона Балтийского моря

В прошлую пятницу канцелярия президента Финляндии сообщила, что у него и его коллеги из России Владимира Путина состоялся телефонный разговор, в ходе которого главы государств кроме прочего обсудили положение в Сирии и безопасность региона Балтийского моря.

Нийнистё выразил свои соболезнования в связи с убийством посла Андрея Карлова в Турции, а также в связи с произошедшим в воскресенье крушением самолета ТУ-154, сообщил Yle.

Главы государств поздравили друг друга с Новым годом, а президент Путин поздравил Ниинисте с началом юбилейного года Финляндии.

В аналитической статье об отношениях между Россией и Западом Финское национальное телерадиовещание (Yle) кроме прочего отмечает, что Нийнистё может быть самым проинформированным среди всех глав западных государств о том, что думает Путин по вопросам внешней политики.

Путин неоднократно посещал Финляндию, в последний раз он встретился со своим коллегой Нийнистё в июле 2016 года.

Дина Малова
Редактор

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