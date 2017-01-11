Израильский суд признал военного виновным в убийстве раненого палестинца

Военнослужащий Израиля Елор Азария признан виновным в убийстве раненого палестинца. Фото: SIPA/Scanpix

Суд последовательно отклонил ключевые аргументы защиты. Как утверждали адвокаты, Азария думал, что палестинец, ранивший до этого его сослуживца ножом и сам получивший огнестрельное ранение, мог иметь на себе пояс со взрывчаткой и привести его в действие, передает Русская служба Би-би-си.

Однако судья счел, что действия Азарии были продиктованы местью за нападение палестинца на его сослуживца. Наказание для военнослужащего суд определит позже.

Израильская пресса называет это дело знаковым: его исход скажется не только на будущем самого Азарии, но и на том, как будут поступать израильские военные в похожих ситуациях, а также на отношениях страны с международными судебными инстанциями.

Ставший причиной разбирательства инцидент произошел в марте 2016 года. Два палестинца напали с ножами на двух израильских военных. Те открыли огонь, убив одного из нападавших и тяжело ранив второго.

Осмотреть раненого израильтянина пришел сержант Елор Азария, работавший военным медиком. Увидев лежащего на земле палестинца, он выстрелил в него из автоматической винтовки. Впоследствии выяснилось, что выстрел оказался смертельным.

Вскоре после случившегося в интернете появилась видеозапись происшествия, немедленно вызвавшая резонанс, так как военные объясняли гибель обоих палестинцев интересами самообороны.