Глава Пентагона: США не готовы к военному сотрудничеству с РФ

Джеймс Мэттис. Фото: AFP/Scanpix

По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, агрессивные действия России и терроризм являются главными угрозами для НАТО, и США на данном этапе готовы только к политическим контактам с Москвой.

Об этом Мэттис заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО в Брюсселе в четверг, 16 февраля, сообщило ТАСС.

"То, что мы будем делать сейчас, это политически взаимодействовать. США в настоящее время не в той позиции, чтобы сотрудничать с Россией на военном уровне", - сказал он.

По его словам, сначала лидеры США и РФ будут взаимодействовать для налаживания диалога. "Наши политические лидеры будут взаимодействовать и пытаться искать общую позицию, путь вперед, при котором Россия, выполняя свои обязательства, вернется к сотрудничеству с НАТО", - указал он.

Он также заявил, что Россия должна жить по международным нормам для возобновления сотрудничества с США и НАТО. "Я думаю, что Россия должна жить по международным нормам, которых, как ожидается, должны придерживаться все зрелые страны, - сказал он. - России сначала нужно выполнить обязательства, которые она взяла на себя в рамках соглашения Россия — НАТО".

По словам Мэттиса, Россия вмешивается в выборы в западных странах. "Я могу сказать, что у меня почти нет сомнений, что Россия вмешалась или пыталась вмешаться в ряд выборов", - сказал он.

Глава минобороны США подчеркнул, что США подтверждают все свои обязательства перед НАТО. Он заявил, что призыв США к увеличению военных расходов был очень хорошо принят всеми странами НАТО. Эстония, Греция и Великобритания достигли отметки в 2% ВВП в своих военных расходах, сообщил Мэттис.

"Мое послание про справедливое распределение военных расходов было хорошо принято", - сказал он. - Три страны НАТО могут служить примером для альянса. Это Эстония, Греция и Великобритания, которые уже достигли отметки в 2% ВВП в своих военных расходах".