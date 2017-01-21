Россия надеется на окончание санкционной войны уже в этом году

Российское правительство рассчитывает, что санкционная война между Россией и западными странам может закончиться уже в этом году. Отмена санкций не только вернет на российские прилавки европейские продукты питания, но и даст российским компаниям доступ к зарубежному финансированию, передает "Актуальная камера".

Судя по заголовкам российских средств массовой информации, главной экономической новостью сегодня стал прогноз первого вице-премьера правительства России Игоря Шувалова относительно возможной отмены санкций и антисанкций.

"Наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены", - сказал первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.

Впервые прозвучал и конкретный срок окончания санкционной войны - конец нынешнего года. Это откроет российский рынок для западного продовольствия, а российские компании вновь получат доступ к дешевым западным кредитам.

По мнению бывшего министра финансов Алексея Кудрина, в условиях низких мировых цен на нефть и в отсутствие дешевого финансирования российская экономика может лишь выживать, но не развиваться. Преемник Кудрина на посту министра финансов также признает - наполнять бюджет с помощью налогов получается все хуже.

"Видим сегодня, что прямая нагрузка на бизнес, на экономику в виде налогов достаточно велика. Особенно речь идет о нагрузке на фонд оплаты труда. И это очень болезненно для предприятий", - считает министр финансов России Антон Силуанов.

Односторонней отмены российских контрсанкций ожидать трудно - Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова снять введенные ограничения на импорт продовольствия лишь в ответ на снятие западными странами введенных против России санкций.

Миксер: не стоит делать далеко идущих выводов на основании высказываний Трампа

По мнению министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера, далеко идущих выводов, о том какой будет политика избранного президентом США Дональда Трампа на основании коротких интервью или твитов, делать не стоит, поскольку и Джордж Буш, и Барак Обама тоже возлагали на сотрудничество и перезагрузку отношений с Россией большие надежды, которые не оправдались.

Что касается антироссийских санкций, то их пересмотр и отмена зависят от выполнения четких требований, считает Миксер.

"Санкции введены, и установлены четкие критерии, которые следует выполнить для того, что стал возможен их пересмотр. Сегодня мы не можем говорить, что условия для пересмотра готовы, поскольку Россия со своей стороны не выполняет Минские соглашения и Крым по-прежнему аннексирован. Если учесть, что покидающий свою должность президент Америки вчера решил продлить санкции, которые должны были действовать до марта этого года, еще на 1 год, то это очень четкий сигнал", - пояснил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.