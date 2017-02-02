Президент Мексики отменил встречу с Трампом

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето. Фото: Reuters/Scanpix

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая должна была пройти 31 января в Вашингтоне.

"Сегодня утром мы сообщили Белому дому, что меня не будет на рабочей встрече с президентом США, назначенной на будущий вторник", — написал президент Мексики в твиттере, передает "Медуза".

За несколько часов до этого Трамп написал в твиттере, что встречу стоит отменить, если Мексика "не желает платить за так нужную ей стену" на границе.

25 января Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Президент США утверждает, что строительство в той или иной форме оплатит Мексика. Власти Мексики категорически отвергают эту возможность.