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На митинге против передачи Исаакия РПЦ потребовали отставки губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Фото: ITAR-TASS/Scanpix
Cегодня 15:50
Рубрика: За рубежом

В Петербурге на митинге против передачи Исаакиевского собора РПЦ потребовали отставки губернатора города Георгия Полтавченко, передает FlashNord. По данным "Открытой России", несанкционированная властями акция, которая проходит в формате встречи с депутатами, собрала около 1,5 тысячи человек.

Параллельно на Марсовом поле проходит митинг сторонников передачи музея в собственность церкви. "Фонтанка" сообщает, что из колонок активистов звучит громкая музыка. А депутаты Максим Резник, Алексей Ковалев и Борис Вишневский, сторонники сохранения музея, вынуждены были убрать мегафоны после просьбы полиции. Им приходится выступать перед собравшимися 500-1000 пришедшими на митинг, повышая голос. Их на фоне громкой музыки почти не слышно, передает newsru.com.

28 января на Марсовом поле проходят сразу три акции на тему передачи Исаакиевского собора РПЦ: там сошлись как противники, так и сторонники решения властей. Депутаты Законодательного собрания Петербурга проводят протестное мероприятие в формате встречи с избирателями, так как этот вид акции не требует согласования. Им идейно противостоят активисты НОДа (НОД - Народно-освободительное движение, прим. ред.), которые заявили о проведении в этот день акции против политики Центробанка и его кредитной ставки, но с возможностью высказаться и по теме Исаакия. Также о проведении акции заявил православный активист Иван Паньков, который намерен был вывести около 50 соратников из числа активистов Евразийского союза, "Народного собора" и других аналогичных организаций.

10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что собор перейдет под контроль РПЦ на 49 лет. Передача достопримечательности церкви вызвала протест со стороны горожан, ученых и представителей музеев. Против этого решения выступил, в частности, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

13 января прошел первый митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Выразить свой протест пришли тогда около тысячи человек.

Надежда Берсенёва
Редактор

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