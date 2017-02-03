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Кремль: разговор Путина и Трампа запланирован на 28 января

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters/TASS/Scanpix
Cегодня 10:53
Рубрика: За рубежом

Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован на субботу, 28 января, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, я подтверждаю это", - сказал Песков в пятницу агентству ТАСС.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что первый телефонный разговор Трампа, вступившего 20 января в должность президента США, с Путиным состоится в субботу.

В четверг Трамп в интервью телекомпании Fox News сказал, что вскоре сможет поговорить с лидером российского государства. "Он (Путин) позвонил мне, когда я одержал победу. Мы еще не побеседовали. Но, как я понимаю, вскоре побеседуем", - сказал Трамп.

В этом же интервью он подчеркнул, что улучшение отношений между США и Россией пойдет на пользу обоим государствам. "Я не знаю Путина. Но если мы поладим с Россией, то это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас, - заявил Трамп. - Мы вместе вышибем дух из ИГ".

Первые внешнеполитические контакты Трампа после вступления в должность были в основном сосредоточены на традиционных союзниках США. В пятницу он проведет переговоры с британским премьер-министром Терезой Мэй, которая станет первым иностранным лидером, встретившимся с Трампом как с президентом США. О скором визите в США сообщил и премьер-министр Японии. Новый глава Белого дома также провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которого Трамп пригласил посетить Вашингтон.

Путин и Трамп также провели телефонный разговор 15 ноября через несколько дней после победы республиканца на президентских выборах в США.

Андрей Крашевский
Редактор

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