Путин не исключает строительства малых АЭС для устойчивого энергоснабжения Калининграда

Атомная электростанция. Иллюстративная фотография. Фото: Reuters/Scanpix

По словам президента России, в Калининграде есть вопрос, подлежащий первоочередному решению, и это вопрос энергетической независимости и самодостаточности, сообщает в пятницу Интерфакс.

"Мы решим проблему устойчивого и независимого энергоснабжения Калининграда. Планируются поставки сжиженного природного газа, строительство электростанций соответствующих, не исключено использование малых ядерных электростанций, которые производятся в России. Это один из ключевых вопросов развития Калининграда", - подчеркнул Путин на пресс-конференции в пятницу.

По словам президента, решение Евросоюза о включении стран Прибалтики в его энергокольцо "создает для нас проблемы, проблемы с энергоснабжением Калининграда". "Нам все время наши европейские партнеры говорят о том, что нужно сближаться, нужно искать области для сближения, а здесь наоборот, без всяких видимых причин разрывают отношения, в данном случае в очень чувствительной и важной энергетической сфере", - отметил В.Путин. "Мы решим проблему устойчивого и независимого энергоснабжения Калининграда", - пообещал он.

Речь может идти о желании Литвы выйти из энергокольца с Россией. Дело в том, что энергосистема России соединена с энергосистемами балтийских государства и Белоруссии (энергокольцо БРЭЛЛ, Белоруссия - Россия - Эстония - Литва - Латвия).

Ранее сообщалось, что ГК "Росатом" рассматривал возможность установки на будущей Балтийской АЭС в Калининградской области реакторов меньшей мощности, но решения по данному вопросу пока не принято.

В мае 2013 года строительство Балтийской АЭС было приостановлено, объем выполненных работ на тот момент превышал 20% от общего плана. Между тем, "Росатом" не отказывается от этого проекта и занимается поиском инвесторов для создания в регионе энергоемких производств, заявляла в начале июля 2015 года областной министр экономики Анастасия Кузнецова.