logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Путин не исключает строительства малых АЭС для устойчивого энергоснабжения Калининграда

Атомная электростанция. Иллюстративная фотография. Фото: Reuters/Scanpix
Bчера 17:50
Источник: BNS
Рубрика: За рубежом

Президент России Владимир Путин не исключает вероятность строительства АЭС малой мощности для устойчивого энергоснабжения Калининграда.

По словам президента России, в Калининграде есть вопрос, подлежащий первоочередному решению, и это вопрос энергетической независимости и самодостаточности, сообщает в пятницу Интерфакс.

"Мы решим проблему устойчивого и независимого энергоснабжения Калининграда. Планируются поставки сжиженного природного газа, строительство электростанций соответствующих, не исключено использование малых ядерных электростанций, которые производятся в России. Это один из ключевых вопросов развития Калининграда", - подчеркнул Путин на пресс-конференции в пятницу.

По словам президента, решение Евросоюза о включении стран Прибалтики в его энергокольцо "создает для нас проблемы, проблемы с энергоснабжением Калининграда". "Нам все время наши европейские партнеры говорят о том, что нужно сближаться, нужно искать области для сближения, а здесь наоборот, без всяких видимых причин разрывают отношения, в данном случае в очень чувствительной и важной энергетической сфере", - отметил В.Путин. "Мы решим проблему устойчивого и независимого энергоснабжения Калининграда", - пообещал он.

Речь может идти о желании Литвы выйти из энергокольца с Россией. Дело в том, что энергосистема России соединена с энергосистемами балтийских государства и Белоруссии (энергокольцо БРЭЛЛ, Белоруссия - Россия - Эстония - Литва - Латвия).

Ранее сообщалось, что ГК "Росатом" рассматривал возможность установки на будущей Балтийской АЭС в Калининградской области реакторов меньшей мощности, но решения по данному вопросу пока не принято.

В мае 2013 года строительство Балтийской АЭС было приостановлено, объем выполненных работ на тот момент превышал 20% от общего плана. Между тем, "Росатом" не отказывается от этого проекта и занимается поиском инвесторов для создания в регионе энергоемких производств, заявляла в начале июля 2015 года областной министр экономики Анастасия Кузнецова.

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 23.12.2016 (20:00)

Новости Эстонии

foto
"АК": Почта работала в усиленном режиме, сортируя открытки и подарки
 foto
Спасатели и медики просят соблюдать особую осторожность во время праздников
 foto
В волости Раэ развернулось строительство нового тюремного комплекса

Зарубежные новости

foto
В Москве прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
 foto
"АК": жители Берлина о трагедии на рождественской ярмарке
 foto
ERR в Москве: эксперты не верят, что убийство посла повлияет на отношения между Россией и Турцией