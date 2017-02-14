Белоруссия выдала российско-израильского блогера Лапшина Азербайджану

Флаг Азербайджана Фото: AFP/Scanpix

Российско-израильский блогер Александр Лапшин, задержанный в Минске по запросу Азербайджана, экстрадирован в Баку, сообщили в генпрокуратуре Азербайджана.

По данным пресс-службы ведомства, Лапшин во вторник был доставлен в бакинский аэропорт Гейдара Алиева, передает Русская служба Би-би-си.

В январе генпрокуратура Белоруссии приняла решение об экстрадиции блогера в Баку, где Лапшина, имеющего двойное гражданство - России и Израиля - обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана и призывах, направленных против государства.

Объявленный азербайджанскими властями в международный розыск Александр Лапшин 15 декабря прошлого года был задержан в одной из гостиниц белорусской столицы и помещен в местное СИЗО номер 1 - знаменитую тюрьму "Володарку" в центре Минска.

С 2011 года Александр Лапшин значится в "черном списке" азербайджанского МИД за несогласованные с официальным Баку посещения Нагорного Карабаха.

Призывы, направленные против государства, азербайджанские власти усмотрели в записях блогера от 6 апреля и 29 июня 2016 года: Лапшин высказался за независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, официально входящей в состав Азербайджана.

Москва и Израиль выступали против экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан. Российский МИД подчеркивал, что экстрадиция российских граждан в третьи страны недопустима.

К белорусским властям с призывом освободить блогера Александра Лапшина обращался также Комитет в защиту журналистов (CPJ) со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Правозащитники утверждают, что в Азербайджане блогеру Александру Лапшину грозит немалый тюремный срок.