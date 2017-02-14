Белоруссия выдала российско-израильского блогера Лапшина Азербайджану
Российско-израильский блогер Александр Лапшин, задержанный в Минске по запросу Азербайджана, экстрадирован в Баку, сообщили в генпрокуратуре Азербайджана.
По данным пресс-службы ведомства, Лапшин во вторник был доставлен в бакинский аэропорт Гейдара Алиева, передает Русская служба Би-би-си.
В январе генпрокуратура Белоруссии приняла решение об экстрадиции блогера в Баку, где Лапшина, имеющего двойное гражданство - России и Израиля - обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана и призывах, направленных против государства.
Объявленный азербайджанскими властями в международный розыск Александр Лапшин 15 декабря прошлого года был задержан в одной из гостиниц белорусской столицы и помещен в местное СИЗО номер 1 - знаменитую тюрьму "Володарку" в центре Минска.
С 2011 года Александр Лапшин значится в "черном списке" азербайджанского МИД за несогласованные с официальным Баку посещения Нагорного Карабаха.
Призывы, направленные против государства, азербайджанские власти усмотрели в записях блогера от 6 апреля и 29 июня 2016 года: Лапшин высказался за независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, официально входящей в состав Азербайджана.
Москва и Израиль выступали против экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан. Российский МИД подчеркивал, что экстрадиция российских граждан в третьи страны недопустима.
К белорусским властям с призывом освободить блогера Александра Лапшина обращался также Комитет в защиту журналистов (CPJ) со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Правозащитники утверждают, что в Азербайджане блогеру Александру Лапшину грозит немалый тюремный срок.
Там нет комментариев. Будьте первым!