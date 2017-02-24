Испанская принцесса признана невиновной в уклонении от уплаты налогов, ее муж приговорен к шести годам тюрьмы
Суд Майорки признал принцессу Кристину, сестру короля Испании Филиппа VI, невиновной в уклонении от уплаты налогов.
При этом суд обязал принцессу Кристину выплатить 265 000 евро в качестве компенсации ущерба по гражданскому иску, передает meduza.io.
Мужа принцессы — Иньяки Урдангарина — суд приговорил к шести годам и трем месяцам лишения свободы, а также штрафу в 512 000 евро, за использование связей с королевской семьей для личного обогащения.
Сестра короля Испании и ее муж на заседании суда не присутствовали. Последние несколько лет они живут в Швейцарии. Будут ли они оспаривать приговор, пока неизвестно.
Всего по делу проходили 16 обвиняемых, включая бывшего члена правительства Жауме Матас, приговоренного к трем годам и восьми месяцам тюрьмы.
Принцесса Кристина стала первой представительницей испанского королевского дома, привлеченной к суду после восстановления монархии в 1975 году.
Супруг принцессы возглавлял некоммерческую организацию Noos Institute, которая получала госзаказы на организацию спортивных и туристических мероприятий. По данным следствия. сумма проектов была сильно завышена, а Урдангарин выводил полученные деньги на счета в офшорах.
Принцесса Кристина, помимо уклонения от налогов, также обвинялась в отмывании денег, однако это обвинение с нее было снято в ноябре 2014 года.
Дело Noos, расследование которого велось с 2010 года, стало одной из причин падения рейтинга королевской семьи и отречения от престола короля Хуана Карлоса I, отца Филиппа VI.
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