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Опрос: членство в НАТО поддерживает 21% финнов, но число неопределившихся растет

Финские военные Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 10:05
Рубрика: За рубежом

Больше половины населения Финляндии по-прежнему выступает против членства в Североатлантическом альянсе, а поддерживает членство в НАТО лишь 21%, но число неопределившихся возросло до 28%.

Такие данные приводятся по результатам опроса, проведенного компанией Taloustutkimus по заказу финского телерадиовещания Yle и опубликованного в среду, 15 февраля.

28% опрошенных не смогли ответить, следует ли Финляндии вступить в НАТО или нет. При этом летом 2014 года неуверенных было 16%.

Сторонников членства Финляндии в НАТО среди участников опроса было 21%, в то время как число противников сократилось с 63% в 2013 году до 51% в феврале 2017 года.

В 2013 года членство в НАТО поддерживали 17% населения страны. На фоне украинского кризиса в 2014 года эта цифра подскочила до 26%, но затем снова снизилась.

В опросе, проведенном в начале февраля, приняли участие 1007 человек.

Андрей Крашевский
Редактор

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