Кремль: Путин готов к встрече с Трампом, но для подготовки потребуются месяцы

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Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но на ее подготовку уйдут не недели, а месяцы.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью британскому телеканалу Би-би-си, которое выйдет в эфир в программе HARDtalk в субботу, 21 января, сообщило агентство ТАСС.

"Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы", - заметил он.

"Я не думаю, что это будут недели, он (Трамп) — президент США и, прежде всего, он обеспокоен американскими делами, - сказал Песков. - Это как наш президент, если вы спросите меня, что он будет делать завтра, после инаугурации, он будет обеспокоен российскими делами, потому что они — приоритет для президента Путина".

При этом Песков отметил, что с российской стороны готовность к такой встрече есть. "Я не сомневаюсь, что Путин будет готов к этому (встрече)", - сказал он.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что на настоящий момент нет никакой ясности по поводу места или времени возможной встречи. "На данный момент, к сожалению, у нас нет никаких намеков по поводу места или времени", - пояснил он.

При этом он не исключил, что эта тема может быть поднята во время телефонного разговора между двумя лидерами, который должен состояться после прошедшей накануне инаугурации Трампа. "Мы надеемся, что президент Путин позвонит президенту Трампу после инаугурации, как только он будет доступен, и поздравит его, это протокольный момент, это поздравление должно быть сделано. Мы надеемся, что это будет сделано в ходе телефонного разговора. И потом мы будем ожидать, что они обменяются их взглядами на возможность встречи", - подчеркнул Песков.

Москве позарез нужны хорошие отношения с Америкой, но для танго нужны двое

Отвечая на вопрос о возможности фундаментальных изменений в отношениях между Москвой и Вашингтоном после прихода Трампа, Песков сказал, что Россия может лишь на это надеяться, сообщила Русская служба Би-би-си.

"К сожалению, мы не можем верить. Все, что мы можем, так это выражать надежду, мы хотим хороших отношений с Америкой. Мы считаем, что мы не можем решить множество проблем в этом мире и в нашем регионе, которые угрожают нашей стране, без сотрудничества с американцами. Вот почему нам позарез необходимы хорошие отношения с Вашингтоном, но, как говорится, для танго нужны двое. Ну а каков будет подход президента Трампа — это большой вопрос", - сказал пресс-секретарь российского президента.