Финляндия увеличит оборонные расходы

Финские военные Фото: Reuters/Scanpix

Правительство Финляндии намерено повысить готовность Сил обороны страны действовать в изменившейся военной обстановке на соседних с Финляндией территориях и предлагает со следующего года выделять дополнительные 55 млн евро ежегодно на эти цели.

Такие цифры приводятся в официальном докладе по оборонной политике Финляндии, который был опубликован в четверг, 16 февраля, сообщило финское телерадиовещание Yle.

По словам финского министра обороны Юсси Ниинистё, в это десятилетие акцент в оборонной политике будет поставлен на развитии сухопутных войск и, в особенности, войск быстрого реагирования. Численность войск военного времени планируется увеличить до 280 000 человек.

В ближайшие годы Финляндии также предстоит обновить военную авиацию и флот.

Как отмечает Ниинистё, готовность к быстрому реагированию на военные угрозы может быть достигнута посредством хорошо обученных и оснащенных оперативных войск, а также легко оснащенных войск местного назначения.

В общей сложности финансирование Сил обороны предлагается увеличить на 150 миллионов евро в год, начиная с 2021 года.