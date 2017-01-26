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ФОТО: в Тегеране из-за пожара обрушилось высотное здание - погибли десятки пожарных

Cегодня 14:10
Рубрика: За рубежом

Не менее 30 пожарных, находившихся внутри загоревшегося высотного здания в иранской столице, могли погибнуть в четверг при его обрушении.

Об этом в четверг, 19 января, сообщила служба новостей Би-би-си со ссылкой на иранские СМИ.

Пожар на верхних этажах торгового центра Plasco в Тегеране вспыхнул около 8 часов утра, когда внутри было мало людей. Двести пожарных в течение нескольких часов боролись с огнем, когда неожиданно обрушилась северная стена здания, которая увлекла за собой всю остальную конструкцию.

Власти опасаются, что несколько десятков пожарных внутри здания могли погибнуть при его обрушении, но официальных данных о числе погибших не приводится. Под обломками могли оказаться 50-100 человек, также сообщается о десятках пострадавших.

По данным спасательных служб Тегерана, арендаторы торговых площадей в здании неоднократно получали предупреждения за несоблюдение правил пожарной безопасности, и пожары в нем случались и раньше.

17-этажное здание Plasco было построено в 1962 году, и в то время было одним из самых высоких в Тегеране. В нем размещался торговый центр и мастерские по пошиву одежды.

Андрей Крашевский
Редактор

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