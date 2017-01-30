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Нестор: мы надеемся увидеть успешную Украину

Президент Украины Петро Порошенко (слева) и спикер Рийгикогу Эйки Нестор. Фото: пресс-служба Рийгикогу
Cегодня 17:11
Источник: BNS
Рубрика: За рубежом

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор сказал на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, что Эстония надеется увидеть успешную Украину, и заверил его, что поддержка санкций против России продолжится, пока Кремль не начнет соблюдать Минские соглашения.

"Мы надеемся увидеть успешную Украину. Путь к успеху будет сложным, но если украинский народ этого хочет и если политики будут проводить необходимые реформы, то цели можно достичь", – сказал спикер Рийгикогу.

Он призвал Рийгикогу и Верховную раду более тесно сотрудничать с целью укрепления парламентаризма и внедрения демократических процессов, а также для проведения реформ, которые сделают общество и экономику более современными и укрепят верховенство права.
Нестор заверил президента Украины, что сначала Россия должна начать соблюдать Минские соглашения, а только затем можно рассмотреть вопрос о смягчении или отмене санкций.

"Эстония – несомненно одно из государств, которые считают важным стабильную международную поддержку Украине, идущей по пути демократических реформ. Часть этого – прекращение российской агрессии в Восточной Украине и соблюдение Минских соглашений, – отметил спикер Рийгикогу. – До этого невозможно обсуждать смягчение или отмену санкций. У Украины должна быть возможность восстановить контроль над своей территорией".

Нестор сказал, что ЕС проявил в этом вопросе удивительное единство и отреагировал на нарушение международного права со стороны России.

Во встрече с президентом Украины Петро Порошенко, находящимся с визитом в Эстонии, также участвовали вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас, председатель комиссии по государственной обороне Ханнес Хансо и председатель депутатской группы по парламентским связям с Украиной Йоханнес Керт.

Андрей Крашевский
Редактор

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