Украина подала жалобу в ВТО на "торговую агрессию" России

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Украина направила Всемирной торговой организации (ВТО) требование создать группу экспертов для оценки введенных Россией ограничений на транзит товаров из Украины в Казахстан и Киргизию, а в скором времени намерена подать в ВТО аналогичную жалобу на запрет импорта украинских товаров в Россию.

По данным министерства экономического развития и торговли Украины, из-за ограничительных мер со стороны России экспорт товаров из Украины в страны Центральной и Восточной Азии в 2016 году сократился на 38,3%, сообщила в понедельник, 13 февраля, Русская служба Би-би-си.

В частности, как отмечают в министерстве, пострадали около 79% экспортных поставок из Украины в Казахстан и 95% в Киргизию.

"Мы глубоко убеждены, что торговая агрессия Российской Федерации, в том числе неправомерные действия по ограничению транзита (а де-факто почти полный запрет) из Украины в третьи страны, должны получить объективную оценку экспертов Всемирной торговой организации и безусловно должны быть отменены", - считает торговый представитель Украины Наталья Никольская.

Украина обратилась в ВТО в попытке урегулировать торговый конфликт с Россией еще в прошлом году, однако за установленный правилами ВТО срок в 60 дней стороны не достигли компромисса. Поэтому украинская сторона перешла к следующей процедуре решения конфликтов в ВТО — требованию создать экспертную группу.

Согласно сообщению украинского министерства, в скором времени Украина подаст в ВТО аналогичную жалобу на запрет импорта украинских товаров в Россию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит отстаивать свою позицию юридическими методами.

"Существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов РФ, которые будут применяться в данном случае, равно как и в других аналогичных ситуациях", - ответил Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать жалобу Украины на Россию в ВТО.