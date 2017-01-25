В Монте-Карло стартует чемпионат мира по авторалли

В Монте-Карло в четверг состоится первый этап чемпионата мира по авторалли 2017 года, на котором Себастьен Ожье, Отт Тянак и их команда М-Sport считаются одними из фаворитов.

Сильнейший эстонский автогонщик Отт Тянак в 2017-м году снова будет выступать за команду М-Sport, а его партнером по "конюшне" стал четырехкратный чемпион мира француз Себастьен Ожье, сообщила в среду, 18 января, "Актуальная камера".

Чемпионат мира по авторалли этого года станет по-настоящему революционным. Огромное количество изменений в правилах и технических регламентах призваны сделать одни из самых престижных автомобильных соревнований более зрелищными для болельщиков и телезрителей. В новом сезоне машины станут быстрее и маневреннее и будут выглядят намного эффектнее, чем раньше.

"Конечно, это очень правильные изменения. Я думаю, что автомобили класса WRC теперь будут выглядеть именно так, как они должны были выглядеть. Несомненно, теперь скорость машины в поворотах будет намного выше. Потому что сейчас автомобили стали намного мощнее. И теперь от нас зависит, как удержать их на дороге при максимально быстрой езде", - сказал Тянак.

Сильнейший эстонский автогонщик в этом сезоне снова будет выступать за команду М-Sport, куда он вернулся после годичного выступления за дочернюю конюшню DMACK. В ее составе Тянак в минувшем сезоне дважды занимал на этапах вторые места, а по итогам всего сезона финишировал на восьмом месте и был назван болельщиками лучшим пилотом чемпионата мира-2016.

Одним из его партнеров по команде стал завоевавший в прошлом году свой четвертый титул чемпиона мира француз Себастьен Ожье. Он был вынужден сменить команду, так как Volkswagen принял решение уйти из чемпионата WRC.

"Я ожидаю, что те же водители будут показывать такие же скорости, которые они демонстрировали в прошлом сезоне. Но мы должны подождать и посмотреть, как команды будут работать и насколько эффективно будут использоваться новые машины", - сказал Ожье.

Себастьен Ожье, Отт Тянак и их команда М-Sport считаются одними из фаворитов нового сезона. Но их конкуренты — Hyundai, Citroen и Toyota — тоже собрали очень сильные команды и подготовили для своих гонщиков отличные автомобили. Первый этап чемпионат мира 2017 года стартует в Монте-Карло в четверг, а заключительный бонусный спецучасток автогонщики проедут в воскресенье. С этого года дополнительные баллы на нем будут получать пять лучших спортсменов, а не трое, как это было раньше. Всего же в 2017 году автогонщики будут соревноваться на 13 этапах.