В результате обрушения жилого дома в Казахстане погибли девять человек

Иллюстративная фотография. Фото: TASS/Scanpix

По меньшей мере девять человек погибли при обрушении жилого дома в Карагандинской области Казахстана. В поселке Шахан в ночь на понедельник рухнула часть многоэтажки, предположительно из-за взрыва котла отопления, сообщили в местном оперативном штабе.

Как сообщает агентство Интерфакс, спасатели извлекли из-под обломков тела девяти человек, еще двое подают признаки жизни под завалами, их пытаются спасти, ведут разбор завалов, передает Би-Би-Си.

Среди погибших было трое детей, сообщил агентству "Россия сегодня" официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

"На данный момент из-под завалов извлечено девять погибших. Из них трое мужчин, три женщины, трое детей, двое – дети 2016 года рождения, один – 2010 года рождения. Также извлечен живой мужчина 32 лет", – сообщает МВД Казахстана на своем сайте.

К ликвидации последствий обрушения привлечено 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, солдаты Национальной гвардии и частные предприниматели.