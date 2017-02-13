Главы МИД стран Евросоюза выступили за продление антироссийских санкций

Главы МИД стран Евросоюза на проходящем в Брюсселе Совете ЕС по иностранным делам выступили за сохранение антироссийских санкций.

Против смягчения санкций выступил принявший участие в Совета глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон, призвавший продолжать оказывать давление на Россию. Его поддержали коллеги из других стран, передает "Актуальная камера".

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини резюмировала, что Евросоюз никогда не признает аннексию Крыма, и будет и дальше настаивать на выполнении Минских соглашений.