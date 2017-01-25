Индрека Таранда выдвинули кандидатом в вице-спикеры Европарламента

Индрек Таранд Фото: Сийм Лыви /ERR

В среду в Европарламенте состоятся выборы заместителей председателя Европарламента. Всего их должно быть 14, одним из кандидатов в вице-спикеры выдвинут представитель от Эстонии Индрек Таранд.

Об этом BNS сообщили в представительстве Европейского парламента в Эстонии, отметив, что на 14 постов вице-спикеров выдвинуто всего 15 кандидатур. Голосование по ним будет тайным.

Таранд входит во фракцию зеленых и Европейского свободного союза.

Кандидатами от фракции Европейской народной партии (христианских демократов) на посты вице-спикеров выдвинуты Ильдико Галль-Пельц, Майрид МакГиннесс, Рамон Луис Валькарсель и Райнер Виланд.

Кандидатами от фракции социал-демократов и демократов — Эвелин Гебхард, Сильви Гильом, Богуслав Лидерадски, Иоан Мирча Паску и Давид Сассоли.

Фракция Европейских консерваторов и реформистов предложила кандидатуру Рышарда Чарнецкого, кандидатами фракции Европейских демократов и либералов стали Александер Граф Ламбсдорф и Павел Теличка, кандидатом от союзной фракции Объединенных левых и Зеленых Северных стран — Димитрос Пападимулис и от фракции Зеленых/Европейского Свободного союза — Ульрике Луначек.

По меньшей мере 38 депутатов Европарламента выдвинули кандидатуру Индрека Таранда.

Выборы проводятся тайным голосованием и продолжаются в течение трех раундов.