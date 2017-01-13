Более 360 000 беженцев прибыли в ЕС в 2016 году по Средиземному морю

Беженцы в Средиземном море. Фото: AFP/Scanpix

По предварительным данным, за прошлый год через Средиземное море в Европу в общей сложности прибыли 363 348 мигрантов и беженцев, причем более пяти тысяч погибли в пути.

Об этом в пятницу, 6 января, сообщила Международная организация по миграции (МОМ).

В МОМ отметили, что прибывшие за год беженцы примерно поровну распределились между Италией и Грецией. Незначительное число беженцев также попали на Мальту, Кипр и в Испанию.

В море по пути в Европу утонули как минимум 5079 человек, что стало рекордным показателем для этого региона. В МОМ подчеркнули, что эти данные предварительные и могут быть пересмотрены в сторону повышения на несколько сот человек.

Число прибывших в Грецию беженцев сократилось на 80% по сравнению с 2015 годом, но в Италии показатель вырос на 18 %. Поток беженцев в Грецию резко сократился после соглашения между ЕС и Турцией об ограничении миграционного потока, заключенного весной 2016 года.

Гендиректор МОМ Уильям Свинг подчеркнул, что если правительства стран в регионе не смогут выработать комплексное решение миграционного кризиса, то будет продолжаться бесконечный цикл сообщений о спасенных в море мигрантах, за которыми будут следовать сообщения о потерпевших крушение лодках и новых утонувших.