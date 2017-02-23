Эстония - основной конкурент Финляндии в сфере промышленных инвестиций
Согласно рапорту Etlatio финского института деловой жизни, главный конкурент Финляндии в сфере промышленных инвестиций - это Эстония.
Основным конкурентом Финляндии в борьбе за корпоративные инвестиции выступает Эстония. Польша и США, упомянутые в докладе, значительно уступают Эстонии в конкурентной борьбе.
Как показывает исследование, Финляндия и Эстония борются за возможность размещения на своей территории промышленных объектов. Прежде всего, небольшие компании со штатом менее 50 человек подумывают о переводе штаб-квартиры или даже всего бизнеса в Эстонию, сообщает YLE.
По словам исследователей, Эстония привлекает компании в особенности более гибким налогообложением частного сектора и рынком труда.
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