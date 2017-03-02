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Эстонию посетит с визитом министр обороны Германии

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 17:58
Рубрика: За рубежом

На следующей неделе Эстонию посетит с визитом министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом в четверг, 23 февраля, сообщила пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

Глава немецкого военного ведомства 2 марта вместе с делегацией Бундестага посетит в том числе авиабазу Эмари, отмечается в сообщении.

Урсула фон дер Ляйен — член Христианско-демократического союза (ХДС) и министр обороны Германии с 17 декабря 2013 года.

На этой неделе в Эстонии с визитом находится глава ВВС Германии генерал-лейтенант Карл Мюлльнер, который в четверг встретился с командующим Силами обороны генералом Рихо Террасом и главой ВВС Эстонии полковником Яаком Тариеном, а также посетит авиабазу Эмари, где дислоцированы четыре германских истребителя Eurofighter Typhoon, которые участвуют в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

По решению Северо-Атлантического совета, ВВС стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда эти страны вступили в НАТО.

Андрей Крашевский
Редактор

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