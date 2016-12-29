Полиция Германии ввела контроль на границе с Бельгией и Нидерландами

Полиция на месте происшествия. 19 декабря, Берлин. Фото: Reuters/Scanpix

Немецкие полицейские в связи с терактом на рождественской ярмарке в Берлине ввели контроль на границе Германии с Бельгией, сообщила на своем сайте в четверг бельгийская Le Soir.

Полиция Германии также ввела контроль на границах страны с Нидерландами, сообщает издание со ссылкой на официального представителя немецкий правоохранителей, передает Интерфакс.

Целью введенных мер называют розыск подозреваемого в совершении атаки 24-летнего тунисца Аниса Амри. Как сообщает Le Soir, пока полицейские задержали лишь двух находящихся в розыске правонарушителей, проходящих по уголовным делам.

Вечером 19 декабря в Берлине грузовой автомобиль врезался в толпу посетителей на Рождественском рынке на площади Брайтшайдплац. Полиция города сообщила о гибели как минимум 12 человек. Еще 50 получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент квалифицировали как теракт. Полиция задержала по подозрению в нападении гражданина Пакистана, однако позже отпустила его за отсутствием улик. Затем в прессе появлялись сообщения о том, что настоящий преступник может оставаться на свободе и готовить новые атаки,