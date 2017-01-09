Президент Франции прибыл с визитом в Ирак

Франсуа Олланд (в центре) выступает перед французскими военными в Багдаде. Фото: Reuters/Scanpix

Президент Франции Франсуа Олланд прибыл в Ирак для встречи с французскими военными, участвующими в операциях антитеррористической коалиции, и посещения автономного иракского Курдистана.

Олланд также посещал Ирак в 2014 году и по-прежнему остается наиболее заметным государственным лидером, приезжавшим в Багдад после создания возглавляемой США международной коалиции для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", сообщили в понедельник, 2 января, радионовости ERR.

Франция после США является вторым по размеру участником этой коалиции. Французские самолеты нанесли тысячи авиаударов по ИГ как в Ираке, так и в Сирии, а также оказывают помощь иракской армии снаряжением, обучением и инструкторами. В Ираке действуют около 500 французских военных.

Олланд и сопровождающий его министр обороны Жан-Ив ле Дриан собирается во время своего однодневного визита также посетить автономный курдский район в Ираке.

ИГ в 2014 году захватило значительную часть иракской территории, в том числе крупный город Мосул, что вызвало большую волну беженцев, часть из которых нашли приют в иракском Курдистане.

ИГ продолжает регулярно совершать теракты в Багдаде, несмотря на продолжающиеся уже более двух месяцев попытки выбить террористов из Мосула. Операция по его освобождению началась в конце октября при участии иракской армии, а также шиитского и курдского ополчения. Возглавляемая США коалиция оказывает ей воздушную поддержку, а также задействует ограниченный контингент наземных сил. Предполагалось, что Мосул удастся освободить до конца 2016-го года, но операция продвигается медленнее первоначальных планов.