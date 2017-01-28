logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Бельгийский парламент отказался отменить бесплатный алкоголь для депутатов

Бар в Брюсселе. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 13:42
Рубрика: За рубежом

Лидеры бельгийских парламентских партий отказались поддержать рекомендацию независимого комитета по этике, который предложил запретить предоставление депутатам бесплатного пива и вина.

Об этом в пятницу, 20 января, сообщили порталы EUobserver и Politico.

Бесплатный алкоголь для депутатов бельгийского парламента был введен в конце 1990-х годов под тем предлогом, что это лишит их мотивации ходить в окрестные бары во время парламентских дебатов.

После недавней потасовки в парламенте спикер законодательного органа обратился в независимый комитет по этике с просьбой оценить целесообразность отмены бесплатного алкоголя. Комитет пришел к выводу, что такой шаг "повысит качество дебатов" и рекомендовал ввести запрет.

Тем не менее, после консультаций с лидерами основных партий спикер парламент заявил, что в отмене бесплатного алкоголя нет необходимости, потому что "проблемы как таковой не существует".

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 20.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Банки неохотно выдают кредиты молодым мамам, в этом есть вина самоуправлений
 foto
Кайа Ива: неправильно утверждать, что при расчете пенсии зарплата не будет учитываться
 foto
В Валгамаа горел дом с шестью квартирами, один человек погиб

Зарубежные новости

foto
Число выживших под завалами отеля в Италии достигло 10 человек
 foto
В Монте-Карло стартует чемпионат мира по авторалли
 foto
Яна Тоом: новый президент Европарламента займет более взвешенную позицию в отношении России