Бельгийский парламент отказался отменить бесплатный алкоголь для депутатов

Бар в Брюсселе. Фото: Reuters/Scanpix

Лидеры бельгийских парламентских партий отказались поддержать рекомендацию независимого комитета по этике, который предложил запретить предоставление депутатам бесплатного пива и вина.

Об этом в пятницу, 20 января, сообщили порталы EUobserver и Politico.

Бесплатный алкоголь для депутатов бельгийского парламента был введен в конце 1990-х годов под тем предлогом, что это лишит их мотивации ходить в окрестные бары во время парламентских дебатов.

После недавней потасовки в парламенте спикер законодательного органа обратился в независимый комитет по этике с просьбой оценить целесообразность отмены бесплатного алкоголя. Комитет пришел к выводу, что такой шаг "повысит качество дебатов" и рекомендовал ввести запрет.

Тем не менее, после консультаций с лидерами основных партий спикер парламент заявил, что в отмене бесплатного алкоголя нет необходимости, потому что "проблемы как таковой не существует".