ВИДЕО: за бесплатными консервами в Пыхья-Таллинне выстроилась очередь

В январе и феврале прошлого года в Ида-Вируском уезде с разницей примерно в 10 дней произошли две серьезные аварии с участием междугородних автобусов Lux Express. Один человек тогда погиб, десятки попали в больницы, одному пришлось ампутировать руку. Расследование этих ДТП продолжается до сих пор.