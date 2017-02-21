ВИДЕО: за бесплатными консервами в Пыхья-Таллинне выстроилась очередь
Во вторник с 11 до 13 часов в помещениях Продовольственного банка на улице Мериметса прошла раздача консервов из свинины, которые предназначены в первую очередь безработным и пенсионерам, сообщили утренние теленовости ETV+. За продовольственной помощью выстроилась длинная очередь.
В одни руки выдавали по шесть банок консервов.
Продукты питания выделены из государственного резерва. Их решено было раздать нуждающимся, поскольку срок хранения консервов приближается к концу.
По заверению муниципальных служб, вся продукция была одобрена Ветеринарно-пищевым департаментом.
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