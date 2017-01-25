Соль против гололеда с мясным ароматом пришлась по вкусу собакам маленького городка Словении

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В небольшом словенском городе Сежана, недалеко от границы с Италией, произошло недоразумение, в результате которого местные собаки "сошли с ума". Дело в том, что скользкие дороги посыпали солью, которая использовалась в мясном производстве.

Газета Primorske Novice сообщила, что история началась в начале прошлой недели, когда из-за повышения температуры на улицах города стал таять снег. В то же время весь город стал пахнуть ветчиной, что, в свою очередь, привело к безумию выведенных на прогулку собак, - сообщил портал Yle.

Позже выяснилось, что используемая городской управой противоголодедная смесь содержала соль, которая до этого использовалась на мясном комбинате для приготовления вяленой ветчины.

Городская управа подтвердила, что причиной ошибки стал человеческий фактор.