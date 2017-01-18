Создатель киносаги "Звездные войны" Джордж Лукас построит музей киноискусства

Джордж Лукас. Scanpix/Reuters

Создатель киносаги "Звездные войны" Джордж Лукас определился с местом для строительства собственного музея кино, который сам режиссер решил назвать Музеем искусства повествования. Здание музея возведут в Лос-Анджелесе.

Первоначально музей планировалось построить на берегу озера Мичиган в Чикаго, однако проект не понравился местным экологическим активистам. Они организовали массовые протесты против строительства, и под их давлением Лукас согласился перенести музей в другой город.

После этого архитекторы подготовили сразу две концепции музея - для Лос-Анджелеса и для Сан-Франциско. В итоге после долгого обсуждения сам Лукас сделал выбор в пользу Лос-Анджелеса. Здание построят в парковой зоне на юге мегаполиса.

В этом месте в 1932-м и 1984 годах проводились летние Олимпиады. Кроме того, оно расположено неподалеку от нескольких исторических достопримечательностей и от университета, в киношколе которого Лукас учился в 1970-е годы.

Мэр города Эрик Гарсетти уже назвал Лос-Анджелес идеальным местом для музея и признался, что городские власти были очень заинтересованы в получении этого проекта. Финансировать строительство будет сам Лукас, и это обойдется ему более чем в миллиард долларов.

Концепция музея подразумевает активное использование визуальных образов. Экспозиция будет включать множество фотографий, видеороликов и фильмов. Она будет насчитывать тысячи предметов, отобранных из личной коллекции Лукаса.

В музее выставят оригинальные предметы, использовавшиеся в процессе съемок не только "Звездных войн", но и других легендарных голливудских фильмов, таких как "Волшебник страны Оз" или "Касабланка".

Помимо реквизита со съемочных площадок посетителям покажут работы Ренуара и Дега, а также американских художников Максфилда Пэрриша и Нормана Роквелла. Сам Лукас объяснял, что хочет размыть в своем музее границу между высоким искусством и массовой культурой.